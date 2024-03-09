Берлин, 10 марта, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус предупредил членов правительства ФРГ о нехватке порядка 6 миллиардов евро в бюджете бундесвера на следующий год. Об этом 9 марта сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

По информации источника, министерство финансов Германии под руководством Кристиана Линднера утвердило на 2025 год 52 миллиарда евро в качестве военных расходов. Экспорты оборонного ведомства предупредили, что для достижения натовского показателя в 2% от ВПП необходимо увеличить ассигнования на военные нужды как минимум на 4,5-6 миллиарда евро.

В связи с этим, как отмечает Bild, Борис Пистоуриус проинформировал канцлера ФРГ Олафа Шольца о тяжёлом финансовом положении. На данный момент министерство обороны ведёт переговоры с министерством финансов о предоставлении дополнительного финансирования, однако каких-либо решений по этому вопросу пока нет.

Отмечается, что в текущем году Германия намерена потратить на военные нужды более 73 миллиардов евро, что составил 2,01% от ожидаемого показателя ВВП.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2% от ВВП, пообещал при этом соблюдать соответствующий показатель на протяжении будущих лет. Кроме того, он призвал и другие европейские страны увеличить свои военные расходы, чтобы соответствовать этим критериям.