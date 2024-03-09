Вашингтон, 9 марта, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Климатические проблемы решать сейчас, а не составлять их следующим поколениям призвал политиков используя нецензурные слова вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек во время визита в США. Об этом 9 марта пишет издание Spiegel.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Решите те [чертовы — Ред.] проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — указал Хабек.

Вице-канцлер добавил, что политикам нужно осознавать реальность, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого.

Кроме того, Хабек раскритиковал политику Вашингтона в сфере борьбы с климатическими проблемами и отметил, что в США один из самых высоких уровней выбросов парниковых газов. По его словам, Соединённые Штаты не находятся на пути к климатической нейтральности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил российский лидер Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», Россия считает, что человечество должно объединять усилия в борьбе с климатическими проблемами.

В октябре 2023 года Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». В документе указано, что ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. При этом подчёркивается, что решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств мира.