Москва, 9 марта, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Артистка Большого московского цирка Влада Морозова перед своей смертью потеряла сознание за кулисами, сообщил 9 марта в своём Telegram-канале генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

«Влада появилась третьей в этом трюке и по какой-то причине потеряла сознание уже за кулисами», — написал он.

Глава учреждения также опубликовал видеозапись с кадрами, на которых можно увидеть, как Морозова появляется третьей в одном из трюков.