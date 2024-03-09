Мумбаи, Индия, 9 марта, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Представительница Чехии Кристина Пышкова получила корону победительницы конкурса красоты «Мисс Мира», финал которого состоялся в индийском Мумбаи. Об этом 9 марта сообщается на сайте конкурса.

Prodip Guha/Global Look Press

Кристина Пышкова победила в престижном международном конкурсе, который проводился в 71-й раз. 24-летняя девушка соревновалась с претендентками на корону из 115 стран мира.

Пышкова родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге, является студенткой, изучает право и деловое администрирование Карловом университете и в Инсбруке в Австрии, владеет четырьмя иностранными языками. Кроме того, девушка работает моделью и активно занимается волонтёрской деятельностью в Танзании, где преподаёт иностранные языки для детей из малообеспеченных семей. Также она основала фонд, выступающий за устойчивое развитие посредством образования.

Корону победительнице вручила предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Титул вице-мисс получила Ясмина Зейтун из Ливана. Претендентка из России в финале представлена не была.

Индия принимает финал конкурса «Мисс Мира» второй раз в его истории, до этого финал проводился в стране в 1996 году. На конкурсе принимающую страну представляла обладательница титула «Мисс Индия — 2022» Сини Шетти, многие прочили победу именно этой девушке, она считалась одной из фавориток, но в итоге заняла восьмое место.

Российские девушки становились победительницами конкурса дважды: в 2008 году титул «Мисс мира» получила Ксения Сухинова, в 1992-м — Юлия Курочкина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Японии разразился скандал из-за победы на конкурсе красоты «Мисс Япония» модели украинского происхождения. Каролина Шиино переехала в страну, когда ей было пять лет, после того, как её мать вышла замуж за японца. Она стала первой натурализованной японкой, победившей в этом конкурсе.

У японцев победа Шиино вызвала недовольство, так как они заподозрили, что такое решения связано исключительно с геополитической ситуацией.

Также сообщалось, что на конкурсе красоты «Мисс Европа — 2024» представлявшая Украину участница Милена Мельничукпожаловалась в соцсетях на конкуренток из России и Белоруссии и на организаторов конкурса, которые, по её утверждению, поддерживали её конкуренток, принимая таким образом участие в заговоре против украинки. Ни одно из своих утверждений Мельничук не подтвердила.