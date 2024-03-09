Белгород, 9 марта, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России вечером 10 марта обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дрон сбили примерно в 22:00 по московскому времени.

«Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.