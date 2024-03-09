Пологи, Запорожская область, 9 марта, 2024, 21:36 — ИА Регнум. ВСУ 9 марта атаковали город Пологи в Запорожской области с помощью дронов, после чего там загорелась подстанция, питающая часть Пологовского района, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. Пострадавших нет», — написал он.

Балицкий уточнил, что ситуация на контроле, сотрудники оперативных служб приступили к ликвидации пожара. После этого специалисты начнут восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта украинские боевики также обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе в Белгородской области. МЧС региона призвало жителей спуститься в подвалы. Сообщений о пострадавших и разрушениях от ведомства не было.

8 марта ВСУ нанесли удар по посёлку Тёткино в Глушковском районе Курской области. На месте зафиксировали пять прилётов, никто не пострадал.

Балицкий 4 марта заявил, что украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре на российской территории, так как не имеют успехов на фронте. По его мнению, Киев таким образом пытаются досадить России.