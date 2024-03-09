Севастополь, 9 марта, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, вызваны плановыми учениями кораблей Черноморского флота по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил вечером 9 марта губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Это флот проводит тренировку по ППДО в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов», — написал он.

Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.

Как сообщало ИА Регнум, тренировка флота в районе Севастополя также проходила в январе. Она также сопровождалась стрельбой, в городе были слышны громкие звуки.

1 марта в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев также сообщил, что российские военные используют задымление для маскировки. Губернатор после отмены воздушной тревоги сообщил об отсутствии повреждений инфраструктуры.