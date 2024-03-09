Москва, 9 марта, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Студента Московского государственного университета имени Ломоносова арестовали за название сети Wi-Fi в общежитии. Об этом стало известно 9 марта из базы данных Никулинского районного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Название сети содержало пропагандистский лозунг украинских националистов, причём доступ к ней был неограничен. Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, назначили административный арест на десять суток и конфисковали роутер.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре троих школьников под Мариуполем задержали за пропаганду нацизма. В закрытом сообществе в одном из мессенджеров они занимались распространением экстремистских материалов и националистической символики, отправляя друг другу сообщения. Также распространяли кадры, демонстрирующие нашивку с символом V, на которую наплевали. Они также глумились над георгиевскими лентами и российским триколором, в числе прочего демонстрировали нацистское приветствие на фоне военной техники и рисовали знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).