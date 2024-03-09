Киев, 9 марта, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Задержанный в январе в Киеве мужчина убил не менее восьми человек. Как сообщило 9 марта в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua», его причастность установлена.

РИА Новости

Маньяка задержали 3 января после убийства продавщицы цветов в Голосеевском районе Киева. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что несколько раз ударил женщину ножом. Восьмым установленным убитым оказался мужчина в Днепровском районе. Его маньяк убил ещё 5 сентября 2019 года, когда выследил его и ударил камнем по голове.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в неработающей больнице в Днепре нашли окровавленный труп дезертира ВСУ. В ходе расследования выяснилось, что в убийстве мужчины заподозрили двух ранее судимых человек, которых впоследствии вскоре задержали и допросили.