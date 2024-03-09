Варшава, 9 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Сейм Польши (нижняя палата парламента) проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила 9 марта пресс-служба польского парламента.

Global Look Press

«Сейм принял закон, изменяющий сферу применения договора об обычных вооруженных силах в Европе», — говорится в сообщении.

Инициативу поддержали 435 депутатов из 440, оставшиеся пять выступили против.

Как сообщало 8 марта ИА Регнум, польский Сейм проголосовал за приостановку участия страны в ДОВСЕ. Заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский пояснил, что на выход польской стороны из ДОВСЕ не согласились союзники по НАТО, поэтому Варшава приостанавливает действие договора.

ДОВСЕ подписал СССР в 1990 году, в 1992 году постсоветские страны достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.

В марте Молдавия решила приостановить своё участие в ДОВСЕ. Власти страны заявили, что с 1990 года обстоятельства изменились. Ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков в беседе с ИА Регнум заявил, что отказ Кишинёва от соблюдения ДОВСЕ скорее является чисто политическим демаршем. Такое решение Молдавии не означает, что она пойдёт на захват непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), добавил он.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о внесении законопроекта о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. Несмотря на то, что Россия ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, формально она считалась его участником. Закон одобрили Госдума и Совет Федерации. В конце мая Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.