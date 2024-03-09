Москва, 9 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, выдвинув на совместной с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пресс-конференции неадекватное по сути требование к России капитулировать, просто отрабатывает повестку своего основного покровителя — Великобритании. Но никакой выгоды в «заморозке» конфликта на Украине не получит и Россия. Согласие Москвы на такой шаг без выполнения задач военной спецоперации лишено смысла. Но остановка боевых действий отвечает интересам турецкого лидера. Таким мнением поделился с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Как заметил эксперт, странная на первый взгляд фраза главы киевского режима, заявившего, что Украина и Запад просто озвучат России условия мира, содержит простой смысл. Зеленский не готов вести речь о каком угодно исходе конфликта с Москвой, кроме её капитуляции перед Киевом. Что закономерно выглядит как очередная неадекватность от украинского лидера. На самом деле у этой странной позиции есть простое объяснение.

«Зеленский несамостоятелен. Выдвигая абсурдные условия, он на самом деле настаивает на британском варианте — никакого мира. Поэтому и предлагает хамскую формулировку в виде этого своего бредового плана», — пояснил Дудчак.

У Эрдогана — свои цели на Украине, уточнил политолог. Его интересам отвечает прекращение боевых действий, поскольку позволит извлекать выгоду из одновременного сотрудничества с Россией и Украиной. Причём турецкому лидеру безразлично, в каких конкретно границах останется при таком развитии событий Украина.

«У него скорее позиция, близкая к той, которую занимают правящие круги в США. Им тоже была бы выгодна заморозка или даже мирное соглашение с Россией с уступкой территорий, контроль над которыми киевский режим потерял и, не исключено, ещё потеряет. Только без Одессы. Заморозка боевых действий будет вообще джек-потом для турка», — отметил эксперт.

Пока идут боевые действия, Турция, например, не готова строить на Украине заводы по производству беспилотников «Байрактар», которые хотел бы видеть у себя Зеленский. Но если территория Украины будет гарантирована от российских ударов, турецкая сторона не упустит возможности построить такие предприятия, уверен Дудчак.

Другой вопрос — зачем такого рода соглашение России. Пойти на заморозку боевых действий или согласиться на их прекращение, не достигнув целей спецоперации, на которые указывал президент Владимир Путин, это значит сохранить враждебный киевский режим — нацифицированный и милитаризованный. Что неизбежно приведёт к новому ожесточённому конфликту, но уже в условиях, которые могут оказаться для России гораздо менее выгодными.

Зеленский выступил против идеи президента Турции о проведении мирного саммита по Украине с участием России. Глава киевского режима заявил об этом 8 марта на совместной с турецким лидером пресс-конференции в Стамбуле. Он потребовал «справедливый мир для Украины», по плану, который разработают «цивилизованные страны», чтобы озвучить его России. Таким образом, он в очередной раз озвучил тезис, котооый уже неоднократно отвергала российская сторона.

Так Зеленский отреагировал на предложение Эрдогана организовать мирные переговоры с участием России и Украины. Он подчеркнул, что нынешний конфликт должен закончиться в ходе переговоров, и Турция готова оказать содействие в этом вопросе.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, участвовавший в мирных переговорах с представителями Украины в 2022 году в Стамбуле, заявил, что российская делегация готова принять участие в новых переговорах по урегулированию конфликта.

В свою очередь российский МИД неоднократно отмечал, что Москва готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках спецоперации, и признания новых территориальных реалий — возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России осенью 2022 года.