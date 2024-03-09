Вашингтон, 9 марта, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Вашингтону необходимо наладить мирные отношения с Россией, чтобы избежать глобального конфликта заявил отставной полковник армии США Дэниэл Дэвис 8 марта на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», — сказал он.

Дэвис обвинил президента США Джо Байдена в провоцировании ядерного конфликта с Россией и назвал такую политику полным безумием. Офицер также заявил, что никакая помощь киевскому режиму не поможет ВСУ победить в конфликте. Он задался вопросом, почему Белый дом пытается продавить многомиллиардный пакет помощи для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 февраля отметил, что США сохранили враждебное отношение к России и продолжили повышать степень вовлечённости в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин знает, каким образом отвечать на это.

Путин 6 марта назвал США единственной супердержавой, оставшейся после распада Советского Союза. Он добавил, что на американские элиты упал очень большой груз ответственности мирового господства, с которым они не справились.

Российский президент также обвинил США в неоднократных действиях в обход Совбеза ООН, как это было с Ираком, Югославией и Сирией. Он заявил, что таким образом Вашингтон «выпустил джинна из бутылки», и теперь другие страны вправе защищать свои интересы.