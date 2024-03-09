Москва, 9 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу. Такое мнение высказал 9 марта глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он обратил внимание на то, что корабли получили имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского предавшего Богдана Хмельницкого.

«Видимо Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу, своим предательством национальных интересов и беспринципностью», — заявил Рогов «РИА Новости».

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» напомнил, что Выговский был преемником Хмельницкого, однако попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине.

Рогов также напомнил Зеленскому, как сложились судьбы Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второго казнили поляки. Судьба главы киевского режима, как всякого предателя предопределена, подчеркнул он.

Ранее, 8 марта, Зеленский прибыл с визитом в Турцию. Там он ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета Иван Мазепа, а также с ходом строительства второго корвета имени гетмана Ивана Выговского.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский предал свой народ. Глава МИД напомнил, что большинство жителей Украины всегда говорили по-русски, на русском читали книги и смотрели фильмы. При этом когда-то глава киевского режима сам говорил, что он гражданин Украины, по национальности еврей, но русский — его родной язык.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в мае 2023 года назвала Зеленского предателем и пособником фашистов. Она напомнила, что глава киевского режима отметил празднование Дня Победы 9 мая, и тем самым показал, что является предателем и пособником фашистов.