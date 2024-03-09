Вашингтон, 9 марта, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В США собрались отправить морскую пехоту на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщило 9 марта издание Marine Corps Times.

Master Sgt. Matt Hecht/Global Look Press

«Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который имеется у министерства обороны, если Госдеп запросит поддержку с безопасностью в посольстве США в Порт-о-Пренсе», — говорится в статье.

Издание напомнило, что американское посольство на Гаити призвало сограждан покинуть страну при первой возможности. Представитель Госдепа заявил Fox News, что ведомство запросило морпехов направить группу на Гаити и следит за ситуацией, чтобы предпринять шаги, «если того потребуют обстоятельства».

Из-за вооружённых беспорядков в столице Гаити Порт-о-Пренсе в конце февраля премьер-министр страны Ариэль Анри не смог вернуться на родину из Кении, где согласовывал детали развёртывания иностранного вооружённого контингента для борьбы с бандитами, которые заявили, что намерены воспрепятствовать его возвращению к руководству. На Гаити объявили чрезвычайное положение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что банды в Гаити предприняли попытку захватить аэропорт Порт-о-Пренса. Атака произошла после объявления комендантского часа и оказалась крупнейшим нападением за всю историю страны. Также банды напали на главную тюрьму столицы и выпустили содержавшихся заключённых. Вооружённые банды в борьбе за передел сфер влияния парализовали жизнь в столице Гаити и консолидируются в других регионах страны.