Умер бывший глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин
Экс-глава инспекторского комитета РФС и бывший арбитр ФИФА Спирин умер в 72 года
Москва, 9 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Умер бывший председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин. Об этом сообщили на сайте на сайте РФС.
В организации уточнили, что Спирин скончался ещё 31 января.
«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Спирина», — отметили в сообщении.
Спирин был самым молодым арбитром ФИФА за историю советского футбола. Первый матч он провёл в 35 лет. За его плечами более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных.
Спирин работал на матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах чемпионата мира 1990 года, чемпионата Европы в Швеции 1992 года и Олимпийских играх 1988 года.
После завершения судейской деятельности он работал в структурах РФС. Здесь Спирин занимал должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.