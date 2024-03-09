Москва, 9 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Умер бывший председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин. Об этом сообщили на сайте на сайте РФС.

В организации уточнили, что Спирин скончался ещё 31 января.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Спирина», — отметили в сообщении.

Спирин был самым молодым арбитром ФИФА за историю советского футбола. Первый матч он провёл в 35 лет. За его плечами более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных.

Спирин работал на матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах чемпионата мира 1990 года, чемпионата Европы в Швеции 1992 года и Олимпийских играх 1988 года.

После завершения судейской деятельности он работал в структурах РФС. Здесь Спирин занимал должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.