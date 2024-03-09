Вашингтон, 9 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перед принятием важных решений, выслушав доводы своей администрации, обычно звонит посоветоваться своим давним знакомым политикам — действующим и бывшим сенаторам, имеющими опыт избрания на должности, написал в опубликованной 8 марта в газете The Washington Post (WP) статье обозреватель Тилер Пейджер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сотрудники Байдена обладают огромным опытом и знаниями, но когда он сталкивается со сложным или нестандартным решением, Байден не желает принимать окончательного решения, пока не поговорит с кем-то, кто близко знает американского избирателя и подотчётен ему», — рассказал репортёр.

В качестве примера он назвал друга президента — сенатора-демократа от Делавэра Криса Кунса. Он подтвердил это.

«Он прислушивается к людям, которые участвовали в выборах и которые понимают разницу между абстрактной политикой и тем, что происходит в реальном мире», — рассказал Кунс.

В Белом доме добавили, что американский лидер перед принятием решений запрашивает у администрации очень подробную информацию по вопросу. По их мнению, он подозревает помощников в предоставлении неполных данных. Также сотрудники администрации заявили, что Байден часто действует, будто он сенатор, а не президент, выполняя слишком мелкие для его положения дела.

По информации газеты, Байден взял работать в Белый дом тех, кому доверяет по старой дружбе. В издании назвали среди них бывшего члена палаты представителей Седрика Ричмонда и бывшего мэра Нового Орлеана Митча Ландриу. Сообщается, что президент часто полагается на их мнение в вопросах, которые выходят за пределы их компетенции, и вызывает на такие совещания, на которые их не пустили бы без приглашения главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, Байден собрался избираться на второй срок. По последним данным он побеждал на прошедших в «супервторник» 5 марта первичных выборах (праймериз) Демократической партии в 11 штатах. Президентские выборы должны состояться 5 ноября.

Работавшая с пожилыми пациентами с деменцией психиатр Кэрол Либерман, посмотрев выступление Байдена в Конгрессе США 7 марта, заявила, что он выглядел, будто принял стимуляторы. По её мнению, скорость и громкость речи главы государства свидетельствуют о приёме препарата на основе амфетамина — аддералла или чего-то подобного.

Экс-президент США Дональд Трамп 7 марта назвал Байдена «продажным Джо», которого пора уволить. По мнению бывшего американского лидера, действующего президента окружили радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты. Трамп обвинил Байдена в рекордном росте темпов инфляции и в потакании нелегальным мигрантам.