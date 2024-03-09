Стокгольм, 9 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Военный самолёт Швеции совершил разведывательный полёт вблизи сухопутной границы России. Это произошло впервые с момента вступления королевства в НАТО, сообщил авиационный сайт Itamilradar.

РИА Новости / Стрингер

Ресурс утром 8 марта отследит два полёта, выполненных самолётами шведских ВВС. Так, один над Балтийском морем недалеко от Калининградской области выполнил самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. Он оснащён мощным радаром, способным отслеживать полеты воздушных судов на больших расстояниях в глубине территории другого государства.

В то же время самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B выполнил полёт вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. Он предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности.

Авторы публикации отметили, что миссии, вероятно, проводились с целью сбора разведданных о российской военной деятельности в регионе.

До вступления в Североатлантический альянс шведские военные самолёты радиоэлектронной разведки регулярно выполняли разведывательные задачи у берегов России на Балтике. Однако впервые такие миссии начали осуществляться в воздушном пространстве стран НАТО вблизи российской сухопутной границы, отметил портал.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса спустя почти год после присоединения Финляндии к блоку. Соответствующий протокол опубликовал Государственный департамент США. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, но ратификация затянулась, поскольку требовалось одобрение со стороны Турции и Венгрии.

Британская газета Financial Times 7 марта заявила, что НАТО сможет активно использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как сообщил изданию источник, эта страна хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил альянса в Прибалтику.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказался от агрессивной политики в отношении России, продолжая перебрасывать свои силы и усиливаться вблизи российских границ. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, как стремительно Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Он подчеркнул, что Россия ответит на их присоединение к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах.

Британские истребители Typhoon и шведские Gripen 11 июня прошлого года сопроводили над Балтийским морем российские военные самолёты. Как заявили в Королевских военно-воздушных силах, вылеты осуществили для слежения за полётами двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30СМ.