Киев, 9 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Украинская разведка не справляется с поставленными задачами, признал бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя ситуацию вокруг освобождённой российскими войсками донецкой Авдеевки.

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«Это всё — недоработка разведки. Мы допустили серьёзные просчёты в правильном анализе возможностей врага, просчёты в отношении, по крайней мере, на этой стадии обеспечения боеприпасами», — заявил он в эфире YouTube-канала «Прямой».

Он отметил, что фортификационные сооружения ВСУ в области Авдеевки в целом вызывали множество вопросов, а киевский генералитет, как заметил Кривонос, не уделял внимания их состоянию, несмотря на предупреждения военных аналитиков. Российские укрепления сильно превосходят украинские, причём разница заметна даже банально на спутниковых снимках в Google Maps, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, Кривоноса ранее шокировала новая тактика российской армии. Как он отметил 5 марта, российские подразделения, и так постоянно меняющие её, перешли к постоянным мощным наступательным действиям. Генерал отметил, что Россия хорошо организовала разведку и выявила слабые места украинских позиций, и сообщил, что у ВСУ при всём этом ощущается острая нехватка боеприпасов.

Позднее обозреватель издания Business Insider Элла Шерман выразила мнение, что после бегства ВСУ из Авдеевки Киев может потерять ещё больше территорий при продвижении ВС России. По её словам, российские бойцы после Авдеевки не снизили темпов и освободили ещё несколько населённых пунктов, а ресурсы Украины стремительно заканчиваются.