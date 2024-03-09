Москва, 9 марта, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Российская армия начала применять в зоне спецоперации на Украине новый вид «летающей бомбы» — универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН. Об этом 9 марта сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

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Отмечается, что диаметр новой бомбы составляет 30 сантиметров и она, по сути, является трубой с крыльями, в которой размещены блоки управления и спутникового самонаведения, более ста килограммов взрывчатки.

Новинку можно не только сбрасывать с самолёта, но и запускать с помощью реактивной системы залпового огня типа «Торнадо-С» или любой другой, обладающей аналогичными характеристиками.

При этом канал добавил, что пока боеприпас применяют без реактивного двигателя, что необходимо для её использования с РСЗО, однако в ближайшем будущем, вероятнее всего, это исправят.

«Ну и да, по отзывам… [противника] испытания проходят вполне успешно», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта немецкий журналист Юлиан Рёпке рассказал, что ВС России эффективно применяют тяжёлые авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ. Он признал, что залогом успеха российских военных стало господство в воздухе, и задался вопросом, откуда у российской армии эти виды вооружения, назвав это «большой тайной» для всех.

Британский эксперт Александр Меркурис 20 февраля заявил, что российские войска разбили украинскую группировку у села Победа в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500 и ударов артиллерии. Эксперт отметил, что ему сложно представить, как бойцы ВСУ смогли бы удерживать позиции в таких условиях.

Экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков 15 января признал, что средства противовоздушной обороны ВСУ не способны сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он уточнил, что у армии России имеются десятки тысяч таких авиабомб, в том числе ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000.