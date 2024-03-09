Москва, 9 марта, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах, следует из документа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Мале (Мальдивская Республика)», — говорится в распоряжении от 7 марта 2024 года.

В документе также говорится, что Министерство иностранных дел должно установить штатную численность работников дипмиссии и утвердить его расписание. Расходы на открытие и содержание генконсульства в Мале выделят за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.

Как в декабре 2023 года сообщало ИА Регнум, Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств. Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов заявил об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика). Он отмечал, что соответствующие решения уже согласовали.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия откроет несколько посольств в Африке для обеспечения максимальной представленности дипмиссий на континенте.