Варшава, 9 марта, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Польским военным уготована роль пушечного мяса в случае ввода контингента НАТО на Украину. При этом никаких реальных приобретений Польша вообще может не получить. Так политолог Кирилл Аверьянов прокомментировал корреспонденту ИА Регнум информацию о том, что глава МИД Польши Радослав Сикорский публично признал возможность ввода натовских войск на Украину.

РИА Новости / Стрингер

Эксперт обратил внимание, что не только Сикорский, но и другие крупные европейские политики высказались достаточно витиевато на тему возможного вторжения НАТО на Украину.

Если сопоставить заявление главы польского МИД с заявлениями других видных политиков Евросоюза, включая президента Франции Эммануэля Макрона, то получается, что войска западных стран вступят на территорию Украины в том случае, если положение украинских вооружённых формирований станет критическим. Другой вопрос — что считать таким положением.

По крайней мере, капитулировать киевскому режиму Запад явно не позволит, заметил Аверьянов. В случае возникновения такого риска появится перспектива ввода войск НАТО на Украину. Если же они появятся там раньше, то Польша, очевидно, будет без преувеличения ключевым участником вооружённого конфликта, уверен эксперт.

«Собственно, если мы посмотрим, какую долю в бюджетах разных стран НАТО составляет военные расходы, то увидим, что наибольший процент — именно в бюджете Польши. Она активно милитаризируется, и Сикорский, на мой взгляд, имел в виду вступление НАТО, включая поляков, на территории Украины в том случае, если положение украинских войск станет критическим», — сказал Аверьянов.

При этом внутри страны польские власти и СМИ стали подогревать милитаристские настроения, играя на исторических страхах перед Россией, заметил эксперт.

Что касается вероятных территориальных приобретений Польши за счёт Украины, то такая перспектива сейчас непопулярна в польских СМИ. И независимо от того, пожелает ли Варшава пересмотреть свою позицию на этот счёт, польским и другим восточноевропейским военным в вероятном конфликте с Россией уготовили роль пушечного мяса, уверен политолог.

«Сейчас идёт полемика вокруг того, кто будет руководить этой коалицией НАТО — французы или американцы. Что касается территориальных приобретений Польши, то исходя из того статуса, который у неё будет в коалиции, она не сможет самостоятельно определять, что ей захватывать и присоединять. Восточноевропейским странам НАТО уготована роль исполнителей. Они будут кровью платить за планы своих западных партнёров», — резюмировал эксперт.

Отправку западных военных на Украину нельзя считать немыслимой, заявил 8 марта министр иностранных дел Польши в интервью газете Rzeczpospolita. Он уточнил, что ценит инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил на днях, что не исключает вариант отправки западных войск на Украину. По словам главы МИД Польши, Запад должен осуществить «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Как сообщало ИА Регнум, Макрон в ходе встречи с лидерами парламентских партий в качестве условия для начала Парижем интервенции на Украину назвал наступление российской армии на Киев или Одессу. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался сбить ажиотаж вокруг заявления президента, указав, что слова французского лидера вырвали из контекста, и речь шла лишь о возможном разминировании территории Украины или же для обучения бойцов ВСУ.

В свою очередь президент Чехии Пётр Павел подтвердил существование вопроса о возможной отправке на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки украинских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на противоречия в заявлениях Парижа по Украине. Однако лично Макрон, очевидно, нацелен на нанесение стратегического поражения России, добавил представитель Кремля.