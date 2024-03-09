Брюссель, 9 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В данный момент на территории Европы зафиксирован рост передающихся половым путём болезней. Это следует из опубликованного 7 марта ежегодного отчёта о распространении заболеваний на территории ЕС Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», — говорится в документе.

Уточняется, что в 2022 году количество подтверждённых случаев венерических заболеваний в ЕС значительно увеличилось по сравнению с годом раньше. Так, количество случаев заболевания гонореей увеличилось на 48%, сифилисом — на 34%, хламидиозом — на 16%.

По данным ECDC, также существенно выросло число случаев венерической лимфогранулемы и врождённого сифилиса. В связи с этим центр отмечает необходимость принять срочные действия для предотвращения распространения передающихся половым путём заболеваний в Европе и уменьшения их влияния на общественное здравоохранение.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ и ECDC выразили обеспокоенность тем, что в ЕС много носителей ВИЧ, которые не знают об этом, потому что их не обследовали. Эксперты также призвали создать условия, чтобы люди не стыдились диагноза ВИЧ и не отчаивались, узнав о таком диагнозе.

В связи с этим специалисты ВОЗ и ECDC предложили обеспечить равный доступ к услугам в ЕС. Они отметили, что всё это опасно уводит организацию с курса на искоренение заболевания к 2030 году.