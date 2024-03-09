Екатеринбург, 9 марта, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла 9 марта на стадионе «Екатеринбург Арена».

Донат Сорокин/ТАСС

Хозяева не смогли забить ни одного мяча в течении основного времени. Ворота распечатал на 38-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. На 57-й минуте его товарищ по команде увеличил разрыв. Также голы забили Матео Кассьерра (66-я минута) и Иван Сергеев (81-я).

Только в компенсированное время «гол престижа» смог забить нападающий «Урала» Эрик Бикфалви.

После матча «Зенит», набрав в общей сложности 40 очков после 20 игр, вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар», набравший за такое количество встреч 39 очков. «Урал» расположился на 13-м месте, имея в копилке 19 баллов.

«Зенит» в чемпионатах РПЛ встречалась с «Уралом» 26 раз, из которых 22 закончились победой петербуржцев, а четыре — ничьёй. Екатеринбургская команда никогда не побеждала сине-бело-голубых.

Следующая встреча у «Зенит» 13 марта с московским «Динамо» в Санкт-Петербурге. «Уралу» в тот же день предстоит гостевая встреча с московским ФК «Родина».

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта московский ЦСКА победил «Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 0:2. Оба гола забил защитник сине-красных Виллиан Роша. Это был его первый дубль за спортивную карьеру.