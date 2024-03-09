Москва, 9 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце, посвященного Международному женскому дню. В распоряжении «MK.RU» оказались листы с порядком выступления артистов.

«Имя Кристины значилось в программе до последнего», — говорится в материале.

Артистка должна была выйти на сцену практически в самом конце после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого, которые исполнили композицию «Осень». Предполагалось, что Орбакайте вместе с Алексеем Воробьёвым исполнит свой давний хит «Просто любить тебя».

Однако в последний момент певицу пускать на сцену передумали, а номер с её участием убрали. Вместе неё на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов. Их организаторы попросили исполнить две композиции подряд «Незаконченный роман» и «Счастье».

На концерте в Кремле также не появился Филипп Киркоров. В окружении звезды рассказали, что артиста в тот день был очень напряженный график, и он не мог выйти на сцену, потому как был занят в другом проекте. Однако телезрители смогли увидеть его выступление. Дело в том, что свой номер с Люсей Чеботиной Киркоров записал заранее.

В материале при этом утверждается, что причиной снятия Орбакайте с концерта в Кремле стали недавние высказывания её матери, певицы Аллы Пугачёвой.

Как сообщало ИА Регнум, уехавшая из России Пугачёва 6 марта оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов о том, что сбежавшие из России и поливающие её грязью артисты приползут назад на коленях. В ответ Пугачёва нецензурно обругала Михайлова и заявила, что никто «из нормальных» людей в Россию возвращаться не собирается. На видео артистка кривлялась и изображала немощную женщину.

Пугачёва ухала в Израиль после начала спецоперации и неоднократно высказывала антироссийскую позицию.

До этого, 5 марта, Михайлов напомнил сбежавшим из страны артистам, что именно Россия сделала их значимыми и узнаваемыми, а потому они поступают некорректно, когда ругают Россию.

Михайлова поддержал российский продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил 7 марта, что не понимает действий Пугачёвой и не может найти ответ на её поступок. Продюсер также назвал подобные шаги артистки такого уровня недостойными.

После заявления Пугачёвой о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию, активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией 7 марта потребовали признать артистку иноагентом.

В ряде российских городов концерты Кристины Орбакайте отменили. В частности, речь идёт о концертах 19 марта во Владивостоке, выступлениях певицы в Иркутске, Красноярске и Благовещенске.