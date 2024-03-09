Москва, 9 марта, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Власти столицы продлят действие мер поддержки высокотехнологичного бизнеса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам мэра, город продолжит выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции.

Собянин подчеркнул, что такие испытания помогают разработчикам доработать свой продукт и внедрить его в городскую среду. Дальше открывается перспектива выхода на новые рынки.

Мэр напомнил, что за три года в рамках программы прошло больше 400 пилотных тестирований. В результате компании-разработчики привлекли инвестиции в объёме свыше 800 млн рублей и заключили контракты на общую сумму больше миллиарда рублей.

Собянин подчеркнул, что Москва продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений. Он напомнил, что размер компенсации за получение российского патента составляет 75 тыс. рублей, а за иностранные — до 2 млн.

Начиная с 2022 года финансовую, поддержку получили свыше тысячи российских патентов и 68 зарубежных., подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки в Москве, сообщил 7 февраля мэр Сергей Собянин.

Раньше для вступления в специальный городской реестр нужно было соответствовать минимум двум из трёх критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение; инвестиции в исследования и разработки; привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.