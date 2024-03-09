Екатеринбург, 9 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ревнивая женщина приехала домой к мужчине в ЖК «Хрустальные ключи» и сломала водонапорную трубу. Инцидент произошёл вечером 8 марта. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Иван Шилов ИА Регнум

«К одному из жителей дома на улице Латвийской, 56/3 приехала девушка и из ревности сломала трубу», — рассказали очевидцы.

В результате аварии затопило весь 20-й этаж.

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Кроме того, по словам свидетелей произошедшего, мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия выезжала полиция.

«По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальное ОВД двух женщин 1989 и 1972 года рождения, которые привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — сообщили в беседе с URA.RU в пресс-группе городского управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, им предстоит установить обстоятельства инцидента.

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