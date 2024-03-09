Ереван, 9 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Армения вполне сможет рассчитывать, что Россия выступит гарантом её безопасности, но при определённых условиях. Претендовать на это Ереван сможет лишь в случае, если действующее армянское правительство займётся налаживанием отношений с Москвой. Однако команда, которую возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, предпочитает иллюзорный прозападный курс. Причём о стремлении в ЕС власти в Ереване зачем-то сообщают не гражданам Армении, а турецкому телевидению.

Kay Nietfeld/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Таким комментарием поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, оценивая сообщение о том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал в интервью турецкому телеканалу о дискуссиях в правительстве по возможному вступлению в ЕС.

Очевидно, что в Армении сегодня правят люди, которые мечтают о Евросоюзе, констатировал эксперт. Могли быть какие-то надежды, что практика государственного управления отучит их от этих иллюзий. Но иллюзии оказались сильнее.

«Неясно, зачем про стремление Армении в Евросоюз было заявлено турецкому телевидению. Очень интересный выбор. Своим гражданам они этого пока не говорили, решили начать с турецких граждан», — заметил Силаев.

По его мнению, в этом шаге не прослеживается никакого расчёта, он выглядит как отражение того самого иллюзорного курса, которым поглощено правительство Армении во внешней политике в последние годы.

Не исключено также, что заявление про стремление в ЕС именно турецкому телеканалу может быть отражением некой суеты в высоких кабинетах Еревана, вызванной опасениями перед усилившимся Азербайджаном, который в 2023 году взял под контроль непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах), откуда выехали все проживавшие там этнические армяне.

Политолог предположил, что действующее в Ереване правительство не переосмыслило свои идеологические стереотипы и рассматривает сложившуюся трудную для Армении ситуацию как шанс передать её под контроль Запада. Однако такая ситуация не может длиться бесконечно, и команда премьера Никола Пашиняна пытается предпринимать шаги, которые, как им представляется, приближает их к заветной цели, пояснил он.

«Ясно также, что самой Армении всё-таки страшновато отказываться от союза с Россией, идея полного разрыва с Россией там не очень популярна. Поэтому, отправляясь в самостоятельное плавание на Запад, правительство в Ереване, возможно, стремится подвести дело к тому, чтобы инициатором этого разрыва можно было выставить саму Россию», — предположил Силаев.

Надо также понимать, что в Армении сильны страхи перед резко усилившимся Азербайджаном, который во внешней политике опирается на Турцию — одного из наиболее влиятельных игроков в регионе. Трёхмиллионная республика, которая не смогла воспрепятствовать поглощению непризнанной НКР, опасается, что Баку не остановится на достигнутом успехе и продолжит силовое давление. Это действительно обоснованные опасения, констатировал эксперт.

«Но у них есть простой выход для того, чтобы не опасаться за свою территорию. Это налаживание отношений с Россией. Есть ситуации, в которых Россия не готова вмешиваться в противоречия в регионе. Но есть и те, при которых Россия будет готова вмешаться», — резюмировал политолог.

В Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны в интервью телеканалу TRT World (Турция). Дипломат заверил, что у народа Армении есть европейские устремления, хотя пока сложно делать прогнозы относительно завершения этого процесса.

Глава МИД также заявил, что Армения заинтересована в расширении круга партнёров и союзников, поэтому республика стремится существенно углубить отношения с ЕС, США, Индией и другими государствами.

В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика может задуматься о членстве в ЕС и готова укреплять отношения с организацией. Он заверил, что у республики уровень демократии выше, чем у некоторых членов союза.

Незадолго до этого, по итогам пятого заседания Совета партнёрства ЕС — Армения, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о решении запустить работу над расширением сотрудничества в рамках этой программы. В частности, ЕС призвал Армению к реформам для диалога по безвизовому режиму.

Также в феврале премьер-министр Армении объявил о заморозке участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку она якобы не выполнила свои обязательства перед Ереваном. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что де-юре заморозки участия Армении в ОДКБ нет, а Москва продолжает поддерживать контакты с Ереваном по линии организации.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать в республике российское влияние.