Москва, 9 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов попал в реанимацию накануне боя на турнире ACA (Absolute Championship Akhmat, АСА) 172, запланированного на 9 марта в Москве. Из-за этого главный поединок турнира Туменова с Курбаном Тайгибовым в полуфинале Гран-при в полулёгком весе отменили.

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«Поединок Биберт Туменов ― Курбан Тайгибов отменен, ввиду состояния здоровья первого спортсмена», ― говорится на странице пресс-службы ACA в Telegram-канале.

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что спортсмену ночью сделали операцию и он находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии», ― добавил Яценко.

Как рассказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев, к сожалению, организм Биберта дал сбой, после восстановления появились проблемы с желудком.

«Он прооперирован утром, сейчас приходит в себя. Мы на связи с врачами, с родными», ― добавил Бадаев.

Яценко также заявил, что сейчас важно обратить внимание на здоровье бойца, а уже потом обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при.

Туменов должен был драться с соотечественником Курбаном Тайгибовым в рамках Гран‑при АСА в полулёгком весе в Москве 9 марта. В активе Туменова 13 побед и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. На счету Тайгибова 14 побед и три поражения.

Как сообщало ИА Регнум, в Кирове 26 января умер 18-летний боец смешанных единоборств (ММА). Он получил серьёзную травму головы во время спарринга в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» в ходе чемпионата Кировской области по ММА. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой медицинской помощи.

В Следственном управлении начали доследственную проверку.