Москва, 9 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Москва и Подмосковье продолжат развитие единого транспортного пространства. До 2030 года приоритетной задачей останется комфортный подвоз пассажиров к станциям рельсового каркаса. Об этом в блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Официальный сайт Мэра Москвы

Градоначальник рассказал, что между Москвой и областью ежедневно передвигаются миллионы пассажиров. Собянин напомнил, что в 2023 году открыли четыре маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

Мэр указал, что МЦД являются совместным проектом правительств Москвы, России и Подмосковья. По его словам, наземное метро впервые обеспечило бесшовные поездки между двумя крупнейшими субъектами страны. На МЦД действуют единые тарифы, средства оплаты, стандарты безопасности и комфорта, отметил Собянин.

В свою очередь, ещё одним шагом в развитии транспорта стало создание 140 километров выделенных полос в Московской области. Они существенно улучшили перевозки пассажиров на смежных маршрутах наземного транспорта, подчеркнул мэр.

«Мы продолжим развивать сеть перехватывающих парковок, чтобы жители Московской области могли бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт», — продолжил Собянин.

Мэр сообщил о планах обустроить более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках к 2030 году.

Также продолжится интеграция билетных систем столицы и Московской области. Это коснётся также Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений. Продолжится практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта, подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году москвичи стали чаще использовать городской транспорт, совершив на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что поездок на личном авто стало на 4% меньше. Такой факт говорит о возросшем доверии к общественному транспорту, подчеркнул Собянин.

Самый большой рост пассажиропотока заметили в трамваях. Открытие новых станций метро способствовало тому, что горожане стали чаще пользоваться метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД), заявил градоначальник.

В прошлом году открыли станцию метро во Внуково. Таким образом, из одноимённого аэропорта стало возможно добраться без пересадок до Москва-Сити. Также повысилась транспортная доступность близлежащих поселений, напомнил мэр.