Вашингтон, 9 марта, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу с посланием «о положении союза» выглядел так, как будто до этого принял стимуляторы, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей. Об этом 8 марта заявила работавшая с пожилыми пациентами с деменцией психиатр Кэрол Либерман в беседе с газетой The Washington Times.

AP/TASS Джо Байден

По словам психиатра, скорость и громкость речи президента США в ходе обращения к Конгрессу может свидетельствовать об употреблении им препарата на основе амфетамина — аддералла, или другого лекарства с похожим составом.

«Если вы посмотрите на то, как обычно себя ведёт Джо Байден, как он медленно (говорит. — Прим. ред.) и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления. — Прим. ред.) о «положении союза» — пылким и гневным, — (то заметите, что. — Прим. ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин», — сказала она.

Либерман также указала на то, что жесты американского лидера во время речи в Конгрессе были нехарактерными для него. Психиатр уточнила, что, как правило, Байден опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и быстро шевелил руками.

Уточняется, что представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении такого рода препаратов перед выступлением.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Байден обратился к Конгрессу США. Его речь продолжалась один час и восемь минут и неоднократно прерывалась выкриками критически настроенных участников мероприятия, в том числе обвинявших американского лидера во лжи.

Американский журналист Такер Карлсон 8 марта заявил, что считает бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине в ходе его выступления в Конгрессе. По словам журналиста, американский лидер в речи быстро дал понять, что для него главным приоритетом является отправка новых миллиардов долларов Киеву, что не имеет никакого отношения к США. Он также назвал выступление Байдена в Конгрессе самой мрачной и неамериканской речью.

Ранее в этот же день экс-президент США Дональд Трамп назвал позором обращение Байдена к Конгрессу. По его мнению, выступление действующего главы Белого дома стало «худшей речью о положении союза» за всю историю.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 8 марта отметил, что Байден зря вспомнил о бывшем президенте США Франклине Делано Рузвельте, так как в отличие от него является позором для страны. Политик напомни, что Рузвельт вывел страну из депрессии, сидя в инвалидном кресле, а Байден — «безумный, умственно отсталый человек, который решил затащить человечество в ад».