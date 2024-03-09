Екатеринбург, 9 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Названы стартовые составы екатеринбургского «Урала» и петербургского «Зенита» на матч 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги. Игра пройдёт 9 марта в Екатеринбурге.

Алексей Даничев/РИА Новости

В составе хозяев на поле выйдут Илья Помазун, Егор Филипенко, Денис Кулаков, Сильвие Бегич, Итало, Владислав Малькевич, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Валерий Бочеров, Алексей Ионов и Гильерме Шеттине. В составе гостей — Денис Адамов, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Нино, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Матео Кассьерра и Артур.

Как сообщало ИА Регнум, вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда в матче 20-го тура РПЛ, отразив 19-й пенальти в рамках российских чемпионатов и проведя 250-й «сухой» матч. Игра проходила в Самаре, где «армейцы» встречались с «Крыльями Советов».