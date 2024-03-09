Москва, 9 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В рейтинге по итогам двух недель, в течении которых перед выборами президента России проходили дебаты кандидатов на пост главы государства и их доверенных лиц, кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов занял первое место. Рейтинг участия в дебатах опубликовал в Telegram-канале политолог Александр Асафов.

Кадр из видео

В числе критериев, по которым оценивали участников дискуссий ― личное участие, содержание, умение дискутировать, внешний вид кандидата, юмор и уровень подготовки.

Так, Харитонов от КПРФ набрал 33 балла, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 28 баллов, а представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 27 баллов.

Политолог отметил, что ни один из кандидатов не хватал звёзд с неба и победил тот, кто чаще посещал дебаты.

«Расположение кандидатов в рейтинге выглядит логичным. И пускай Харитонов не всегда умел в конструктивную дискуссию с оппонентами, он исправнее всех ходил на дебаты и пытался обратить на себя внимание зрителей», — пояснил Асафов.

Среди доверенных лиц кандидатов, участвовавших в дебатах, одинаковое количество баллов (по 63) набрали доверенные лица Даванкова и Слуцкого, а доверенные лица Харитонова набрали 60 баллов.

Асафов добавил, что в общем рейтинге (результаты кандидатов и результаты доверенных лиц), первое место заняла партия КПРФ (93 балла), второе ― ЛДПР (91 балл), а третье ― «Новые люди» (90 баллов).

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России пройдёт 15, 16 и 17 марта. Избираться будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин. В поддержку действующего главы государства собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

В голосовании впервые примут участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома, по состоянию на начало года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта в 42 регионах. По данным ЦИК на 6 марта, досрочно проголосовали около 740 тыс. человек в 32 субъектах.

В ЦИК 6 марта заявили, что количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что любые попытки вмешательства во внутренние дела России, в частности в выборы президента, обречены на провал и обернутся последствиями для Запада.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что у Москвы накопилось много материалов о подготовке посольствами ЕС к выборам президента России: создании механизмов вмешательства в них и поддерживающих проектов для российских несистемных оппозиционеров, то есть того, чем посольства не имеют права заниматься. Министр рекомендовал послам стран Европейского союза не вмешиваться в выборы президента России.