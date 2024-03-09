Париж, 9 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий в Конституции право женщин на аборт. Документ 9 марта опубликовали в официальном журнале Пятой республики.

IMAGO/Detlef Heese/ТАСС

«Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», — говорится в добавленной в Конституцию Франции статье.

Подписание документа состоялось накануне, в Международный женский день, в Париже. Макрон заявил, что это закрепит право женщин на выбор. Он подчеркнул, что ничто и никогда не сможет ограничить это право, потому что оно станет необратимым.

Франция стала первой в мире страной, официально закрепившей право на аборт в Конституции. Прерывание беременности разрешили во Франции с 1975 года. Решение о внесении в Конституцию права женщин на аборт приняли по итогам собрания обеих палат парламента Франции на конгрессе в Версальском дворце. В поддержку этой инициативы высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов. Макрон выступил с предложением о внесении соответствующего положения в конституцию.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не будет запрещать аборты в России и вводить за их совершение уголовную ответственность. Матвиенко согласилась, что число абортов в России остаётся очень высоким, хотя показатель в последние пять лет и снизился на 25%.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев также заявил, что полный запрет абортов не приведёт к повышению рождаемости. Он добавил, что необходимо заниматься конкретно нарушениями, если они есть в частных или в государственных клиниках.