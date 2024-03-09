Краснодар, 9 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал слова комментатора Константина Генича о том, что команда не будет бороться за чемпионство.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Ранее Генич выразил мнение, что для борьбы за чемпионский титул «Краснодару» нужно постоянно играть от себя, а не подстраиваться под соперника. Он добавил, что это лишь его «спорная» оценка увиденного в первых двух матчах.

Главный тренер «Краснодара» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал слова телеэксперта.

«На самом деле, он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» — сказал он после матча с футбольным клубом «Ростов».

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место. В его активе 39 очков. Команду Ивича может обогнать петербургский «Зенит», у которого 37 очков, если обыграет в гостях екатеринбургский «Урал».

Ранее «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги уступил футбольному клубу «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Мохаммад Мохеби. У кубанской команды отличился Джон Кордоба.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта лидер Российской премьер-лиги футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с казанским ФК «Рубин».

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу прошёл в Краснодаре со счётом 1:1.

У «Краснодара» гол на 36-й минуте забил Олакунле Олусегун. Счёт на 90-й минуте сравнял игрок «Рубина» Рустамджон Ашурматов.