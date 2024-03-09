Астана, 9 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Двое ликвидированных в России мужчин, готовивших теракт в Москве, — граждане Казахстана, сообщили 9 марта в пресс-службе казахстанского Комитета нацбезопасности.

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Комитет прокомментировал публикацию в СМИ информации о ликвидации российскими силовиками двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в России.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведётся досудебное расследование», — сообщил комитет.

Казахстанское ведомство сообщило также, что проверку оно проводит в тесном контакте с ФСБ в рамках действующих каналов взаимодействия. Никакой другой информации ведомство предоставить не может — в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта ФСБ проинформировала о ликвидации в Калужской области ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившей теракт с нападением на прихожан синагоги в Москве. Они планировали применить огнестрельное оружие.

При задержании экстремисты оказали вооружённое сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнем. УФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30) и о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872712" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры задержания ячейки запрещенной террористической организации в Калужской области

В доме, где прошла операция по задержанию, изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.