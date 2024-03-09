Москва, 9 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон, сообщили 9 марта на сайте правительства.

Игорь Агеенко/РИА Новости

«Постановления о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В России продолжится работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. Там инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях.

Так, новая ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Её резидентами станут не менее шести компаний, специализирующихся на выпуске строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции и машиностроении. Объём инвестиций предприятий-резидентов составит более 33,3 млрд рублей, создадут 775 новых рабочих мест.

Ещё одну новую ОЭЗ — «Ростовскую» создадут в Новочеркасске. В ОЭЗ планируют работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 млрд рублей инвестиций и создадут не менее 790 новых рабочих мест. В правительстве добавили, что в Новочеркасске построят комплекс по сжижению природного газа, завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы.

Другая ОЭЗ, «Эммаусс», появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Её предприятия-резиденты будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Там намерены также наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Всего частные инвесторы готовы вложить в свои проекты более 17 млрд рублей и создать почти 8,4 тыс. новых рабочих мест.

Помимо создания новых особых экономических зон, расширят границы двух действующих ОЭЗ в Калужской области и в Липецке. Так, в Бабынинском муниципальном районе планируют открыть три фармацевтических производства. Общий объём инвестиций в их строительство составит около 17,2 млрд рублей. Открытие предприятий в перспективе позволит создать более двух тысяч рабочих мест. При этом на площадке бывшего тракторного завода в Липецке планируется создать производство сельскохозяйственных машин и прицепов. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 млрд рублей. Запуск производства даст возможность для появления почти 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 декабря 2023 года поручил создать особую экономическую зону в Шебекино в Белгородской области. Так, появление ОЭЗ поможет обеспечить восстановление экономики в этом городе и в округе.

Летом 2023 года заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что предприятия смогут стать резидентами ОЭЗ за 15 дней вместо 40 либо за пять дней, если компания реализует импортозамещающие кооперационные проекты.