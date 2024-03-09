Киев, 9 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного после прохождения медкомиссии в феврале признали непригодным к военной службе. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Зеркало недели».

AP/ТАСС Валерий Залужный

В материале не уточнили ни даты прохождения военно-врачебной комиссии, ни привели других подробностей.

По информации издания, после увольнения бывшего главкома ВСУ вывели в распоряжение министра обороны Украины Рустема Умерова. При этом какую-либо соответствующую его опыту и подготовке военную должность генералу глава ведомства не предложил. В этой связи Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля появилась информация об отставке Залужного. Вместо него новым главкомом ВСУ стал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Глава киевского режима назвал причиной увольнения Залужного неудачи в процессе широко анонсированного, но неудавшегося летнего контрнаступления украинской армии. Вместе с тем после отставки главкома он присвоил тому звание «Героя Украины».

Днём ранее, 7 марта, Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Глава киевского режима заявил, что бывший главком ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу.

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал преступлением решение об увольнении Залужного и назначении Сырского. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что смена главкома является большой ошибкой.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил увольнение Залужного и назначение Сырского с перестановкой мебели, которая не имеет значения со стратегической точки зрения.