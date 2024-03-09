Лондон, 9 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл своим присутствием месторасположение секретной базы в Одессе, где готовили специалистов по управлению морскими дронами, после чего по ней нанесла удар армия России. Об этом 8 марта заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам эксперта, Зеленский прибыл в Одессу в том числе для вручения наград спецназовцам, управляющим водными беспилотниками.

«И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушёл, и они нанесли удар по этой базе», — сказал он.

Меркурис отметил, что также на этой базе могли находится иностранные инструкторы, занимающиеся обучением украинских военных использованию морских дронов.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Минобороны России сообщило о высокоточном ракетном ударе по военному объекту в Одессе. Отмечалось, что на объекте готовили к боевому применению безэкипажные катера украинских войск.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приехал на Украину для встречи с Зеленским в Одессе. При этом ранее о визите главы греческого правительства не объявляли.

Телеканал CNN 7 марта со ссылкой на источник сообщил, что взрыв в Одессе прогремел на расстоянии 500 метров от кортежа лидера киевского режима. Отмечалось, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

Позднее в этот же день зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опроверг данные об ударе по кортежу Зеленского и Мицотакиса в Одессе. Он подчеркнул, что, если бы у российских военных была цель поразить кортеж главы киевского режима, они бы не промахнулись.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 8 марта на заседании Совбеза организации подчеркнул, что российская сторона не преследует целью устранение Зеленского. Он напомнил, что удар был нанесён по предприятие, обеспечивавшему сборку морских беспилотников из британских компонентов.