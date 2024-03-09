Вашингтон, 9 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Кандидату от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональду Трампу следует посеять хаос в ООН, а не Североатлантическом альянсе, так как ослабление НАТО станет угрозой для безопасности страны. Такое мнение в колонке для The Wall Street Journal высказал бывший советник экс-главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

Он пояснил, что у Североатлантического альянса есть свои проблемы, но альянс служит интересам национальной безопасности США, в отличие от ООН, которую Болтон считает враждебной Вашингтону.

«Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы «снести десять верхних этажей» здания секретариата ООН, это ничего бы не изменило», — пояснил экс-советник.

Он напомнил об идее сторонников Трампа о нераспространении гарантий коллективной обороны на страны — члены НАТО, которые не тратят 2% ВВП на вооруженные силы. По мнению Болтона, подобная идея опасна для организации.

Бывший помощник Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг ранее заявил о том, что было бы неплохо ввести рейтинг для стран НАТО, чтобы на тех, кто не вкладывает в бюджет блока 2% ВВП, не распространялась 5-я статья устава альянса.

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине 100 февраля Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед альянсом. Экс-президент добавил, что в такой ситуации он бы не защищал страны НАТО, так как нужно платить по счетам.

В Москве неоднократно заявляли, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО: ни геополитических, ни экономических, ни военных. Президент РФ Владимир Путин также назвал полной чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН. Он подчеркнул, что готов официально от лица семьи Сталиных поддержать МИД России в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу организации.

Бенсаад заявил, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. Помимо этого, по словам правнука Сталина, ООН позволяет истреблять русских в Донбассе и проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

В феврале 2024 года глава МИД отметил, что для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН расширили за счёт представителя Запада. Как подчеркнул Лавров, реформа Совбеза ООН должна быть нацелена на включение стран мирового большинства: Африки, Азии, Латинской Америки.

В мае прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Модипризвал реформировать ООН из-за того, что организация не отражает актуальные мировые реалии. По его словам, созданная с целью сохранения мира организация не в состоянии предотвратить конфликты.

В декабре срочных структурных преобразований в ООН потребовал президент ЧилиГабриэль Борич после того, как США наложили вето на резолюцию в Совете Безопасности о прекращении огня в секторе Газа.