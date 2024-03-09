Вашингтон, 9 марта, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в Конгрессе США начали подготовку собственного пакета помощи для Украины, в котором часть поддержки Киеву окажут в виде кредитов. Об этом 8 марта сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине», — говорится в сообщении.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол пояснил в беседе с телеканалом, что республиканцы разрабатывают возможность предоставления финансовой помощи киевским властям в кредит.

Вместе с тем он признал, что украинская сторона, вероятнее всего, не сумеет погасить эту задолженность, что может обернуться для Киева экономическими кризисами.

Маккол предположил, что замороженные активы России могут использовать в этом случае как залог, однако добавил, что этот вариант неидеален.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине. Он отметил, что прекращение помощи Украине от США поставит Киев под угрозу.

Агентство Bloomberg 6 марта написало, что администрация Байдена рассматривает возможность использовать порядка $200 млн из финансирования армии США для немедленной военной поддержки Киева. При этом окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что поставки Западом оружия киевскому режиму не повлияют на ход СВО, а только сделают украинцам больнее. Он добавил, что Россия обязательно добьётся выполнения целей спецоперации.