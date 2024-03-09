Москва, 9 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Первому человеку в космосе советскому лётчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Гагарину 9 марта исполнилось бы 90 лет.

Юрий Гагарин

Гагарин совершил первый в мире полёт в космос 12 апреля 1961 года. Этот день в СССР и в России отмечают как День космонавтики. Гагарину присвоили звания Героя Советского Союза и лётчика-космонавта СССР.

Родился Гагарин 9 марта 1934 года в Смоленской области в деревне Клушино в семье плотника и сотрудницы молочно-товарной фермы. Деревня, в которой он рос, попала под оккупацию немцев в 1941 году. Красная армия освободила Клушино 9 апреля 1943 года.

После школы Гагарин поехал в Москву, где в 1951 году окончил Люберецкое ремесленное училище. Затем окончил литейное отделение Саратовского индустриального техникума. В 1954 году впервые пришёл в Саратовский аэроклуб ДОСААФ СССР и в 1955 году совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18.

После службы в армии начал обучение в городе Чкалове (Оренбурге) в 1-м военном авиационном училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. Он окончил училище с отличием 25 октября 1957 года. После этого два года служил в Мурманской области в 769-м истребительном авиационном полку Северного флота. Получил квалификацию «Военный лётчик 3-го класса».

Гагарин 9 декабря 1959 года написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты, которых будут готовить к первому полёту на корабле «Восток-1». Его признали годным для полётов. Регулярные занятия по программе подготовки космонавтов начались 25 марта 1960 года.

8 апреля 1961 года комиссия утвердила допустить в полёт Юрия Гагарина, запасным назначили Германа Титова.

Гагарин 12 апреля 1961 года отправился в космос на корабле «Восток-1». Ракета-носитель «Восток» стартовала с космодрома Байконур. «Восток-1» выполнил один оборот вокруг Земли и на 106-й минуте завершил полёт.

Возвращаясь на землю в спускаемом аппарате, Гагарин катапультировался на высоте семь километров. Приземлился космонавт на парашюте, причём Гагарин не дал парашюту опуститься в Волгу, управляя стропами. Он приземлился в полутора-двух километрах от берега неподалёку от Энгельса в Саратовской области.

В сентября 1961 года космонавт поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, а в 1968 года под защитил диплом по методологии использования и дозвуковой аэродинамике разрабатываемого группой слушателей-космонавтов одноместного воздушно-космического летательного аппарата.

В июне 1966 года он приступил к тренировкам по программе «Союз», и его назначили дублёром лётчика-космонавта Владимира Комарова, который совершил первый полёт на новом корабле. Комаров погиб из-за неполадок парашютной системы.

Гагарин возобновил полёты в качестве лётчика-испытателя, 27 марта 1968 года погиб, выполняя тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ во Владимирской области. Урна с его прахом захоронена в Москве у Кремлёвской стены.

В марте прошлого года Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Гаранина, сделанные 28 марта 1968 года. На снимках видны обломки фюзеляжа самолёта МиГ-15УТИ.

Президент России Владимир Путин в 2023 году учредил Орден Гагарина, награду вручают за заслуги в сфере космоса.