Симферополь, 9 марта, 2024, 11:14 — ИА Регнум. НАТО проявила откровенную агрессию в отношении России, заявил 9 марта постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, комментируя появление британских самолётов 6 марта над Чёрным морем.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Boeing RC-135

«Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жёсткий ответ», — сообщил он в интервью «РИА Новости».

Вице-премьер крымского правительства выразил мнение, что альянс пытается выведать самые чувствительные точки России, причём не из любопытства, а чтобы нанести по ним удары. Жители Крыма в надёжности российских систем противовоздушной обороны не сомневаются, сказал Мурадов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 6 марта проинформировало о пролёте над акваторией Чёрного моря трёх воздушных целей, которые приближались к государственной границе.

Обнаружив цели, в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж установил, что к границе приближаются RC-135 — самолёт радиотехнической разведки и РЭБ производства США и два британских многоцелевых истребителя Typhoon.

Увидев приближение российского истребителя, британские самолёты развернулись и улетели. После этого Су-30 вернулся на аэродром базирования. Экипаж выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения, подчеркнули в российском ведомстве.

Депутат Госдумы от Крыма («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев 7 марта назвал вызовом появление военных самолётов НАТО в Чёрном море. Он подчеркнул, что Typhoon британских ВВС впервые сопровождали разведывательный самолёт США над Чёрным морем. По мнению депутата, это была проверка «на слабо».