Москва, 9 марта, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Товарищеская игра между сборными России и Сербии по футболу пройдёт в братской атмосфере. Об этом в беседе с ТАСС заявил полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар.

Александр Вильф/РИА Новости Саша Зделар

По словам футболиста, он ещё не знает попадёт ли в окончательный состав сербской сборной, но тот факт, что спустя несколько лет он попал в расширенный список команды, вызвал у него положительные эмоции.

«Я рад, что могу вернуться. Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Ванька (полузащитника Ивана Облякова), Дивеева (защитник Игорь Дивеев), Чалова (нападающего Фёдора Чалов). Такой братский матч. Да, нужно просто играть. Я чувствую, что будет игра как будто в Сербии», — подчеркнул Зделар.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдёт 21 марта в Москве на поле стадиона ВТБ-Арена». Начало в 20:00.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не допустили до еврокубков.

Через год Спортивный арбитражный суд постановил,, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным.

22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.