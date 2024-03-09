Будапешт, 9 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Венгрия получила от Европейского союза 75,2 млн евро (около 30 млрд форинтов) ранее заблокированных средств. Об этом сообщил венгерский министр финансов Михай Варга.

Attila Volgyi/Global Look Press

Министр уточнил, что деньги поступили из фонда сплочения ЕС.

«Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности», ― пояснил глава ведомства в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, их направят на инвестиции для зелёного и цифрового перехода.

Варга напомнил, что всего с декабря Будапешт вернул почти 1,4 млрд евро в рамках оперативных программ и фондов сплочения ЕС. При этом с учётом направленных 8 марта денег количество средств, полученных Венгрией из фондов сплочения ЕС за 2021–2027 годы, выросло до 1,22 млрд евро.

Брюссель продолжает удерживать средства, положенные Венгрии в рамках участия в программах Евросоюза, добиваясь от Будапешта соблюдения принципа верховенства права.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что Европейский союз разморозил около 2 млрд евро для Венгрии из своих фондов. Такое решение приняли после того, как Будапешт выполнил условия, касающиеся образования и гендерного равенства.

Венгрия добивалась разморозки средств с 2023 года. При этом 2 млрд евро — лишь часть из той суммы, которую ЕС обещал на развитие территорий.

В декабре прошлого года главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что власти страны готовы снять вето на рассчитанный на четыре года пакет поддержки Евросоюзом Украины в размере €50 млрд, если Брюссель разморозит средства поддержки Будапешта (порядка €30 млрд).

Орбан 28 июля заявил, что ЕС должен Будапешту миллиарды евро, однако выразил опасения, что Брюссель мог потратить эти деньги на Украину. Он пояснил, что страны — участницы ЕС каждый год делают взносы в бюджет сообщества, Венгрия свои обязательства выполнила, однако ей не поступили от Евросоюза средства.

В конце февраля ЕК в связи с успешным проведением реформ верховенства права и судебной системы разморозила для Польши €137 млрд из фондов Европейского союза. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба ЕК. В Брюсселе добавили, что Варшава начала использовать IT-инструмент Arachne, поддерживающий системы аудита стран ЕС и защищающий от мошенничества.