Венгрия получила от ЕС ранее заблокированные €75 млн
Венгрия получила из фонда сплочения ЕС ранее заблокированные €75 млн
Будапешт, 9 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Венгрия получила от Европейского союза 75,2 млн евро (около 30 млрд форинтов) ранее заблокированных средств. Об этом сообщил венгерский министр финансов Михай Варга.
Министр уточнил, что деньги поступили из фонда сплочения ЕС.
«Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности», ― пояснил глава ведомства в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По его словам, их направят на инвестиции для зелёного и цифрового перехода.
Варга напомнил, что всего с декабря Будапешт вернул почти 1,4 млрд евро в рамках оперативных программ и фондов сплочения ЕС. При этом с учётом направленных 8 марта денег количество средств, полученных Венгрией из фондов сплочения ЕС за 2021–2027 годы, выросло до 1,22 млрд евро.
Брюссель продолжает удерживать средства, положенные Венгрии в рамках участия в программах Евросоюза, добиваясь от Будапешта соблюдения принципа верховенства права.
Как сообщало ИА Регнум, в начале марта представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что Европейский союз разморозил около 2 млрд евро для Венгрии из своих фондов. Такое решение приняли после того, как Будапешт выполнил условия, касающиеся образования и гендерного равенства.
Венгрия добивалась разморозки средств с 2023 года. При этом 2 млрд евро — лишь часть из той суммы, которую ЕС обещал на развитие территорий.
В декабре прошлого года главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что власти страны готовы снять вето на рассчитанный на четыре года пакет поддержки Евросоюзом Украины в размере €50 млрд, если Брюссель разморозит средства поддержки Будапешта (порядка €30 млрд).
Орбан 28 июля заявил, что ЕС должен Будапешту миллиарды евро, однако выразил опасения, что Брюссель мог потратить эти деньги на Украину. Он пояснил, что страны — участницы ЕС каждый год делают взносы в бюджет сообщества, Венгрия свои обязательства выполнила, однако ей не поступили от Евросоюза средства.
В конце февраля ЕК в связи с успешным проведением реформ верховенства права и судебной системы разморозила для Польши €137 млрд из фондов Европейского союза. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба ЕК. В Брюсселе добавили, что Варшава начала использовать IT-инструмент Arachne, поддерживающий системы аудита стран ЕС и защищающий от мошенничества.