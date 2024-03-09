Белград, 9 марта, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Власти Германии не скрывают, что ведут подготовку к войне с Россией. Об этом 5 марта написал обозреватель сербского издания «Политика» Озрен Миланович.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолёты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны», — заявил он.

Берлин, вероятнее всего, пойдёт на эскалацию конфликта для спасения киевских властей от краха, для чего отправят ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания, несмотря на заявления немецких властей об обратном, отметил автор.

По мнению обозревателя, помимо Taurus, немецкие власти отправят на Украину войска, попытавшись скрыть это, как они делали это в случае с Минскими соглашениями, которые Берлин подписал, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к боевым действиям.

«Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?» — задался вопросом обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера с обсуждением возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что немецкая сторона объяснит и расследует ситуацию с утечкой этой беседы.

Шольц 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность передачи Украине ракет Taurus. По его словам, это невозможно из-за необходимости участия немецких военных в облуживании этих ракет в случае поставок их в ВСУ.

Министр обороны Германии Борис Писториус 8 марта заявил, что передача ВСУ ракет дальнего радиуса действия, включая Taurus, не станет решающим фактором в конфликте на Украине. Он добавил, что из-за этого Германия не намерена переходить эту линию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 6 марта, что в России хорошо относятся к Германии, однако Берлин совершает много ошибок. Представитель Кремля также назвал запредельной ситуацию, когда высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможность ракетного удара по Крымскому мосту.