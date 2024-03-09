Москва, 9 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Курс биткоина приблизился к $70 тысячам и обновил исторический максимум, следует из данных торгов на бирже криптовалют Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 8 марта в 18:30 мск курс криптовалюты доходил до $69 646,58. Спустя 45 минут произошёл обвал до $66,5 тысяч.

После этого курс стабилизировался на отметке $67,9 тысяч.

По состоянию на 9 марта курс биткоина составил $68 652,14.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость биткоина 5 марта превысила отметку в $69 тысяч, обновив рекорд ноября 2021 года. Цена биткоина падала до $61,3 тысячи после обновления рекорда. В общей сложности за месяц криптовалюта подорожала на 60%. Её капитализацию оценили в 1,34 триллиона долларов.

Эксперты связали рост стоимости криптовалюты с притоком новых денег на рынок из-за нестабильности традиционных валют. Другой причиной роста назвали предстоящий халвинг. Это программное явление в архитектуре сети, которое означает, что скоро блок биткоинов закончится, а в следующем майнеры будут получать вознаграждение вдвое меньше.

Цена биткоина 6 марта упала до отметки в $61,3 тысячи.