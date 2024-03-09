Индиан-Уэллс, США, 9 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в США из-за проблем со здоровьем. Её 9 марта процитировала пресс-служба турнира в соцсети Х.

Алексей Филиппов/РИА Новости Елена Рыбакина

«С большой грустью вынуждена сообщить, что не смогу сыграть в этом году в Индиан‑Уэллсе из‑за гастроэнтерологических проблем. Мои близкие знают, как много этот турнир значит для меня, как сильно я хотела защитить тут свой титул», — сказала спортсменка.

Она также поблагодарила собиравшихся её поддержать болельщиков, отметив, что сожалеет, что они лишатся возможности посмотреть на её игру.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля первая ракетка России Дарья Касаткина уступила Рыбакиной в финальном матче на турнире серии WTA-500 в Абу-Даби. Российская теннисистка проиграла в двух сетах со счётом 1:6, 4:6.

Другая российская теннисистка, Людмила Самсонова, 10 февраля проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби. Казахстанкая спортсменка обыграла россиянку в трёх сетах со счётом 0:6, 6:4, 2:6.