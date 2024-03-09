Екатеринбург, 9 марта, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В одном из гипермаркетов в Екатеринбурге обрушился стеллаж с акционным алкоголем. Инцидент произошёл 8 марта на проспекте Космонавтов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ

Роман Пименов/ТАСС

По предварительным данным, одна из покупательниц получила незначительные травмы. Медики оказали ей помощь.

«Весь стенд с акционным алкоголем разбился, покупательнице попало в нос осколком, и её увезли на скорой», ― рассказала читательница E1.RU Виктория.

Очевидцы выложили в соцсетях фотографии с места происшествия. На них видно, что огромный стеллаж почти полностью развалился. Разбились десятки бутылок. Сразу после произошедшего сотрудники магазина огородили место лентой и начали уборку. Ущерб предстоит установить.

Свидетель произошедшего рассказал, что бутылки с алкоголем разбились после того, как один из покупателей попытался достать бутылку игристого с верхней полки.

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