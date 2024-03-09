Курск, 9 марта, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Несущие конструкции поликлиники №6 в Курске, на которую упали обломки сбитого в ночь на 9 марта украинского беспилотника, не пострадали, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

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Глава региона рассказал, что побывал в поликлинике, повреждённой обломками дрона. Здание обследует комиссия. Все, кто находился в медицинском учреждении на момент ЧП, живы.

«Убедился лично, что несущие конструкции не повреждены. Специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура», — сообщил Старовойт.

Он также рассказал, что поговорил с пациентами и медиками, поблагодарив сотрудников поликлиники и представителей всех чрезвычайных служб за помощь в эвакуации людей из соседней больницы. Пациентов Старовойт поблагодарил за стойкость и отсутствие паники, пожелав им скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, Старовойт в ночь на 9 марта проинформировал о сбитом над Курском украинском дроне и об угрозе взрыва после падения БПЛА. Губернатор рассказал, что пострадала поликлиника на улице Союзной, откуда эвакуировали больных и персонал.

Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО уничтожили в ночь на 9 марта два украинский беспилотника в Курской области. В общей сложности за ночь силы ПВО сбили над территорией России 47 дронов ВСУ.