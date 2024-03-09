Вашингтон, 9 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки нужно начать разрядку отношений с Россией для предотвращения мировой войны из-за Украины. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс, его слова 7 марта привело издание Unherd.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединённые Штаты «договориться» и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — говорится в публикации.

По словам Сакса, стратегия Вашингтона в конфликте на Украине потерпела полный крах, так как из-за затягивания США военных действий постсоветскую республику разрушили, санкции против России навредили Европе, потому что российская экономика показывает рост.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Сакс заявил, что президент США Джо Байден направит американские войска на Украину в случае победы на ноябрьских американских президентских выборах. Миллиардер отметил, что сейчас отправка войск осталась «единственным табу» для Запада.

Американский миллиардер Илон Маск 18 февраля согласился с мнением Сакса, что в США лгут, распространяя информацию о ситуации на Украине и о причинах начала конфликта.

Президент России Владимир Путин 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва намерена добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. При этом глава государства напомнил, что Киев принял решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США, а значит это Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку.